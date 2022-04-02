سكرتير عام قنا يقود حملة مكبرة على الأسواق بنجع حمادي وأبو تشت

قاد الهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة ميدانية مفاجئة على مركزي نجع حمادي وأبو تشت، اليوم السبت، لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان»، التي تضم السلع الغذائية والأساسية التي يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضبط منظومه الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق.

تفقد العمل في مطحن مصر العليا بنجع حمادي

استهل السكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد مطحن شركة مصر العليا في نجع حمادي، للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة.

كما تفقد «الطيبي» مجمع شوادر نجع حمادي، واطمأن على توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة، لتلبية احتياجات محدودي الدخل والمواطن البسيط، ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.

متابعة البيع والشراء بمعارض «أهلاً رمضان»

كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا حركة البيع والشراء بمعارض «أهلاً رمضان» وفي عدد من السلاسل التجارية ومحال الجزارة، بمركزي نجع حمادي وأبو تشت، وحرص على مقابلة عدد من المواطنين، ممن تصادف وجودهم بمنافذ البيع، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية.

تسليم كراتين «حياة كريمة» بقرى نجع حمادي

وفي نهاية الجولة، شهد «الطيبي» تسليم كراتين المواد الغذائية بنجع حمادي للأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم توزيعها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار «حياة كريمة إيد بتبني وإيد بتساعد»، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

ولفت السكرتير العام إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بانتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، التي تتمتع بسمعة طيبة، لتتولى توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك عقب مراجعة الكشوف المدرجة لحالات تكافل وكرامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.