«هاجر» تطلب الخلع بسبب بخل زوجها ورفضه الإنجاب: «حرمني من كلمة أم»

وسط الحشد الذي يملأ محكمة الأسرة وقت الظهيرة، وقفت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، جميلة ممشوقة القوام، تنتظر دورها للمثول أمام القاضي، ومشاعر الحزن والخذلان تعلو وجهها، تسأل كل من يمر بجوارها عما سيحدث معها بالداخل، وبحديث «الوطن» معها، قالت إنها جاءت بعد أن يأست من إقناع زوجها بتلبية رغبتها في أن تصبح أمًا.

وقالت «هاجر. و» إنها حاولت مع زوجها لمدة 9 سنوات بأن يجري عملية للإنجاب لكنه لا يريد إنفاق أمواله في شيء غير مضمون، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع.

زواج 10 سنوات انتهي بدعوى خلع

بنظرات يملأها الحزن، حكت «هاجر» تفاصيل زيجتها التي استمرت 10 سنوات قضتهم وهي تحاول أن تصبر على زوجها الذي حرمها من حقها، حسب وصفها، وقالت إنها تعرفت على شاب مهذب وميسور الحال ومن عائلة محترمة وطلب خطبتها، وبعد مقابلة العائلتين وافقت عائلتها على الخطبة، وبعد 8 أشهر تمت الزيجة بناءً على رغبته.

وخلال حديثها مع «الوطن»، استرجعت الزوجة لقطات من زواجها، وحكت أنها عاشت معه بكل حب وكانت تزيف أنها سعيدة معه حتى لا تحمله فوق طاقته، وتحملت تقلباته المادية وبخله الشديد حتى أنها كانت تجعل عائلتها تنفق عليها.

وبعد أشهر من الزواج، أصرت والدة زوجها، على ذهابهما إلى الطبيب حتى يطمئنا على سبب تأخير الإنجاب، وبعد فترة من التحاليل والفحوصات الطبية، اتضح أن التأخير من تجاه زوجها، ولم تخبر أحدًا من العائلتين، وقررت أن تقول إنها أجلت فكرة الإنجاب حتى تستقر حياتهما.

«هاجر»: جوزي بخيل ورفض يعمل عملية للإنجاب

«بعد كام سنة، الدكتور طلب مننا نعمل عملية تساعدنا على الخلفة، لكن جوزي رفض عشان ميصرفش فلوس على حاجة مش مضمونة، وحتى لما قولتله إني نفسي أخلف قالي أرضي بقضاء ربنا، وإن ميرضيش ربنا إننا نصرف فلوس وخلاص، ولما طلبت الطلاق عشان نفسي أكون أم، رفض»، وفق لحديث «هاجر».

دعوى خلع بسبب رفضه إجراء العملية

وقبل دخول «هاجر» للقاضي أنهت حديثها بأنها حاولت أن تقنعه أكثر من مرة لكنه رفض بسبب بخله الشديد، فتركت المنزل، وتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 3071 لسنة 2022، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.