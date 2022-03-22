«عليا» ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 13 سنة: «حماتي مش بتحبني»

بعد 14 عامًا من زواجها، وقفت «عليا. ح» الزوجة الثلاثينية، أمام قاضي محكمة الأسرة، لتخلع زوجها بعد أن فشلت في إصلاح الأمور بينهما، بسبب طريقة تعامل حماتها معها هي وأطفالها، مدعية أنها تعاملهم بطريقة سيئة على عكس معاملة أحفادها الأخرين؛ لذا توجهت للمحكمة وأقامت دعوى خلع ضد زوجها.

بدأت الزوجة الثلاثينية في سرد تفاصيل زيجتها لقاضي محكمة الأسرة، قائلة: «إنها فور تخرجها من الجامعة قابلت شابا وسيما لديه وظيفة مهمة، وبعد فترة من الصداقة صارحها بإعجابه وطلب خطبتها، لكنها قابلت مشكلة كبيرة حينها، وهي رفض والدته لها، ولكن مع إصراره تمت الخطبة ومن حينها والدته لم تتقبلها».

الأم ترى زوجة ابنها ضيف غير مرحب به

نظرت «عليا» لطفليها وهي تتحدث مع القاضي، مضيفة: أنها اعتقدت بعد الزواج ستتقرب حماتها منها وتعاملها بحب مثل زوجة ابنها الكبير، وذلك لأنها لم تقابلها كثيرًا في فترة الخطبة، وكانت تتحاشى الحديث معها، وخلال فترة الخطبة طلبت من ابنها شراء شقة خارج المنزل ليعشيا فيها لأنها ضيفة غير مرحب بها، فشعرت بالقهر وطلبت منه فسخ الخطبة لكنه رفض، واشترى شقة أخرى وبدأ الحبيبان في تجهيزها على الفور، ثم تمت الزيجة.

وبصوت يغلب عليه الحسرة، تذكرت الزوجة بعض تفاصيل حياتها، متابعة: «بعد الزواج مباشرة حاولت توطيد علاقتها بحماتها، فكانت تذهب لها بشكل يومي لخدمتها؛ أملًا منها في أن تنال قسطًا من الحب الذي تغمر به الجميع، لكنها كانت تطردها وتهينها أمام الجميع، وكانت تشعر بالقهر من زوجة أخيه ومن معاملتها الحسنة معها».

الزوجة: حماتي مش بتحب الولاد

وتابعت «عليا»: «من ساعة ما اتجوزت وأنا بحاول أعلمها زي أمي، وبستحمل إهانتها ليا، ولما خلفت قولت العيال ملهاش ذنب وأكيد هتحبهم دول ولاد أبنها، لكن من 13 سنة وأنا بحاول أخليها على الأقل تعامل عيالي حلو لدرجة إن أبني الصغير قالي ليه جدتنا بتجب ولاد عمي أكتر، وولادي مفكرين إني أنا الي مش كويسة زي ما أبوهم قالهم».

وأنهت الزوجة دعواها أمام القاضي بأنها رفضت جميع حلول وجلسات التصالح التي عرضها عليها خبراء التسوية؛ لأنها لم تعد تتحمل الوضع، فتركت منزل الزوجية منذ 3 أشهر، وتوجهت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 835.