مسلسل المشوار الحلقة 12.. محمد رمضان يتقرب من ندى موسى

شهد مسلسل المشوار الحلقة 12 التي تم عرضها أمس على شاشة قناة DMC العديد من الأحداث التشويقية، إذ كشفت الحلقة عن محاولة محمد رمضان في التقريب من عزة التي تقوم بدورها الفنانة ندى موسى في محاولة منه للانتقام من شامل، بعدما حاول إهانته والتفريق بينه وبين زوجته.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12

كما كشفت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12 قيام زوجة وجيه الشوربجي والتي تقوم بدورها الفنانة كارولين خليل ورجالها بزرع أجهزة تصنت وكاميرات في مكتب كمال المحامي لتتمكن من تتبع محمد رمضان إذا قام بزيارته، كما عبر وجيه الشوربجي عن سعادته بابنه الذي قام بالعمل في السباحة مكانه بعد القبض عليه.

ملخص مسلسل المشوار

يحكي مسلسل المشوار قصة ورد وماهر والصعوبات التي تواجههما خلال مشوار حياتهما، خاصة بعد قيامهم بسرقة بعض قطع الآثار من منزل وجيه الشوربجي.

أبطال مسلسل المشوار

يقوم ببطولة مسلسل المشوار العديد من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.