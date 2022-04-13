ليال وطفة تكشف كواليس تنفيذ الموسيقى التصويرية لـ«المشوار» في التشيك

كشفت الملحنة السورية ليال وطفة، عن كواليس تنفيذ الموسيقى التصويرية لمسلسل المشوار، للفنان محمد رمضان، إذ نفذت عن بُعد بين مدينة براغ عاصمة التشيك وسوريا.

عازفين من سوريا

ونشرت «وطفة» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مصور، من كواليس تنفيذ موسيقى مسلسل المشوار، إذ تبين وجود عازفين من سوريا، بجانب أوركسترا من مدينة براغ، إذ جرى تنفيذها عن بُعد، مما يُشكل صعوبة على الملحنة نفسها.

وعلقت على مقطع الفيديو: «موسيقى مسلسل المشوار، مقطع صغير من التسجيلات التي تمت في براغ، جمهورية التشيك، ودمشق، سوريا».

أسباب تنفيذ موسيقى مسلسل المشوار

واستعرضت ليال وطفة، حجم الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ الموسيقى التصويرية لـ«المشوار»، لعل أبرزها هو تنفيذ الموسيقى عن بُعد، في ظل ضيق الوقت، إذ كان ذلك بمثابة تحدّ كبير بالنسبة لها، لافتة إلى تعاونها لأول مرة مع أوركسترا في مدينة براغ عاصمة التشيك، «الموسيقى الموجودة بالعمل غنية وبها تفاصيل كثيرة».

التعاون مع أوركسترا عالمي

وأرجعت أسباب تعاونها مع أوركسترا عالمي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى رغبة المخرج محمد ياسين، فكان متمسكًا بتسجيل الموسيقى بالخارج، حتى تضمن مشاعر وأحاسيس بصبغة عالمية، متابعة لكن بشكلٍ عام كنت أحب تسجيلها في سوريا ومصر، لإيماني الكبير في القدرة والإحساس للموسيقيين العرب، فلا يقلون خبرة ولا إحساس عن أي موسيقى عالمي.

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.