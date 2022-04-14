ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة 13 من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي 2022، وبعد تصاعد أحداث الحلقات الماضية، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 13 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 13

وفي السطور التالية، نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 13 والقنوات الناقلة، كما يلي:

- يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 13 الحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، كما يعاد عرض الحلقة الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءًا.

- بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15مساءً، ويعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.