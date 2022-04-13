مسلسل المشوار الحلقة 11.. شامل يحاول الإيقاع بين محمد رمضان وزوجته

حقق مسلسل المشوار نجاحًا كبيرًا خلال الحلقات الماضية، التي شهدت العديد من الأحداث التشويقية، كما كشف الأحداث الماضية عن سرقة محمد رمضان لقطع الآثار من منزل وجيه الشوربجي الذي قبض عليه، كما حاول شامل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، الإيقاع بين محمد رمضان وزوجته ورد؛ خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11، بعد رفض رمضان عملها معهم في الأفراح الشعبية.

محمد رمضان يعمل مع شامل في الأفراح الشعبية

وكان محمد رمضان طلب وظيفة من شامل وبالفعل بدأ العمل معه في الأفراح الشعبية وحمل الآلات الموسيقية مع رجاله، ولكن شامل طلب من ماهر أن تعمل ورد مع عزة في الأفراح وهذا ما رفضه ماهر، قائلًا: «ورد مالهاش في الفن والحاجات دي»، مما أغضب شامل الذي شعر أنه يهين مهنة الفن وعملهما.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11

حاول شامل طوال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11 الإيقاع بين ماهر وورد، حيث أجبر عزة على أن تأتي بورد إلى أحد الأفراح الشعبية التي كان يحييها، وبالفعل جاءت ورد، وقام شامل بمحاولة أخذها إلى المسرح للرقص مع عزة دون موافقة ماهر، محاولًا إغضابه.