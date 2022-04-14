مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12.. علاقة حب بين أحمد داوود وتارا عماد

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12، وتطور العلاقة بين «آدم» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داوود، وبين «ليلى» التي تجسد دورها الفنانة تارا عماد، حيث أن الأول يحمل لها مشاعر داخلية لم يعلن عنها.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقه 12

وجاء ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12، بداية قصة حب بين أحمد داوود وتارا عماد، خاصة أنهما يعملان في مكتب محاماة واحد، تحت قيادة «فريدة».

كما تطور الأمر أيضًا عندما ذهبت «شيرين» صديقة أحمد داوود له عند الشركة من أجل إحضار بدلة جديدة له لأنه لم يذهب إلى منزله في هذه الليلة بسبب ضغط العمل.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

آسر ياسين يشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي، مع مجموعة من الفنانين منهم ريم مصطفي، أحمد داود، صبا مبارك، لبني ونس، يارا عزمي، تارا عماد، محمد شاهين، أحمد اسامة، إسماعيل شرف، عصام عمر، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبد الحميد .