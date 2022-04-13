مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12.. فيديو يورط أحمد داود مع محمد شاهين

انطلقت، منذ قليل، الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم آسر ياسين وأحمد داود.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12، شهدت تورط الفنان محمد شاهين بسبب فيديو جرى تصويره له داخل مكتب المحاماة، وهو الأمر الذي سبب له أزمة، وخاصة مع الفنان أحمد داود وباقي العاملين فى المكتب .

أحمد داود يتورط مع محمد شاهين

وشهدت الحلقة 12 قيام قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين بجلب فتاة معه في مكتبه داخل مكتب المحاماة ليلا، وهو الأمر الذي جرى تصويره بكاميرات المراقبة، وأرسل العاملين فى الأمن هذا الفيديو إلى المحامين داخل المكتب.

وبالفعل شاهد كل العاملين في المكتب هذا الفيديو، بما فيه آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وانهالو بتعليقات ساخرة من قدري ولكنهم تفاجئوا بوقوفه وراءهم، وانسحب كل العاملين إلا آدم الذي تورط معه.

شاهين يدخل في حوار تارا وداود

وعلى الجانب الآخر، جلست ليلى التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد مع آدم للحديث حول بعض الأمور الشخصية، وسألها عن عدم ارتباطها، وهما في نصف الحديث دخل عليهم قدري الزيات، والذي تحدث معهم عن ما يفعلوه سويا ولكنهم قالوا إنهم كانوا ينتهون من بعض الأعمال.