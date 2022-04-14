بعد التجهيز لتقديمه.. دعوات فلسطينية لمنع «قربان الفصح»

شهدت الفترة الأخيرة دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وذبح قرابين فيه في عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ غدًا الجمعة ويستمر الاحتفال به لمدة أسبوع، وأثارت هذه الدعوات غضب المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام.

وفي محاولة للوقوف أمام الاقتحامات الإسرائيلية، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الشعب الفلسطيني إلى التوجه للمسجد الأقصى، أول أيام عيد الفصح، غدًا الجمعة، كما وجهت تحذيرات لسلطات الاحتلال من محاولات المستوطنين الإسرائيليين من اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه، ما يؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتفجيرها على نطاق واسع وغير مسبوق، وستكون تبعاتها خطيرة.

تصعيد دموي

وفي بيان، أدانت الهيئة سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بالضفة الغربية المُحتلة، واصفة ذلك التصعيد بـ«الوحشي والدموي»، وأنه لن يقمع إرادة الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن السماح للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات قتل وتنكيل وقمع واعتقال، بالإضافة إلى تدنيس المقدسات، يؤكد الطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الهيئة الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واصفةً المعايير التي يتعامل فيها بشأن قضايا حقوق الإنسان بالـ«مزدوجة».

تحضيرات لقربان الفصح

ويستعد حاخامات ومستوطنين لتنفيذ طقوس في المسجد الأقصى أثناء عيد الفصح، وشهدت الأيام السابقة عدد من النقاشات والمحاضرات التي تُمهد لاستقبال العيد وتنفيذ تلك الطقوس، وتناولت المناقشات موضوعات مُختلفة شملت تقديم قربان الفصح وأهمية الوجود اليهودي بالمسجد وبناء الهيكل وقدوم المسيح المُخلص.