تفاصيل وظائف مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط المطلوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الوظائف المتاحة بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن محافظات القبول، هي القاهرة والجيزة والقليوبية، مشددة على جميع المتقدمين، بضرورة اتباع كل الشروط بدقة أثناء التقديم.

ترصد «الوطن»، تفاصيل وظائف مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

مدير أكاديمي:

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجابة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسئول جودة:

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبرة بمجال الجودة.

مسئول تقييم:

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبر بمجال التقييم.

أخصائي اجتماعي

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

أخصائي نفسي

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مسئول ماليات

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

مسئول شئون طلاب:

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبرة بمجال شون الطلاب.

أخصائي تطوير تكنولوجي

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبرة بمجال التطوير التكنوولجي.

مسئول شئون عاملين

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-خبرة بمجال شئون العاملين.

مسئول مخازن

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

معلم لغة عربية

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم علوم وفيزياء

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

معلم حاسب آلي

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

معلم تربية رياضية

-حاص على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.