«التعليم» تعلن جدول امتحانات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السب الموافق 28 مايو المقبل حتى يوم السبت الموافق 4 يونيو، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بكافة القواعد المنظمة لعقد الامتحانات.

جدول امتحانات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

-يعقد يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية لمنظومة الجدارات المهنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

-يعقد يوم الأحد الموافق 29 مايو المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والفيزياء لجميع التخصصات الصناعية «الصناعي والزراعي والفندقي».

-يعقد يوم الإثنين الموافق 30 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية لجميع التخصصات الصناعية عدا السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو امتحان مادة الرياضيات البحتة لجميع التخصصات الصناعية عدا مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقيى.

-يعقد يوم الخميس الموافق 2 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والميكانيكا لجميع التخصصات الصناعية.

-يعقد يوم السبت الموافق 4 يونيو امتحان مادة الدراسات الفنية التخصصات النظرية لجميع التخصصات الصناعية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بدء الامتحانات العملية 13 يونيو المقبل

وأكدت وزارة التربية التعليم، أن الامتحانات العملية تبدأ اعتباراً من يوم 13 يونيو المقبل.