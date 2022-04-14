محافظ بورسعيد: 89% نسبة نجاح الطلاب في امتحان العلوم بنظام البابل شيت

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، لقاءً مع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، وذلك لإعلان نتيجة الامتحان التجريبي للشهادة الإعدادية في مادة العلوم بنظام البابل شيت، والتي عقدت أمس في مدارس المرحلة الإعدادية ببورسعيد، كأول المحافظات التي تطبق نظام البابل شيت في امتحانات المرحلة الإعدادية.

10 آلاف طالب تقدموا لامتحان البابل شيت

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن نسبة النجاح في مادة العلوم بلغت 89%، وتقدم للامتحان 10 آلاف و721 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الذين اجتازوا أكثر من 50% من نتيجة الامتحان 9584 طالبا، مشيرا أن نسبة النجاح في مادة العلوم للامتحان التجريبي الذي عقد أمس تقدمت عن نسبة امتحان مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول والتي بلغت 84.5%، ما يشير إلى تحسن أداء الطلاب في الامتحان بنظام البابل شيت مقارنة بالنظام السابق.

25 تقريرا تحليليا لأداء الطلاب والمؤشرات جيدة

واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، تفاصيل نظام البابل شيت، حيث أكد على أن نظام البابل شيت يقدم أكثر من 25 تقريرا تحليليا لأداء الطلاب، ومؤشرات النتائج التحليلية لامتحان مادة العلوم يشير إلى أن أداء الطلاب كان جيد جدا، كما أن البابل شيت يعمل على تحليل كل سؤال على حدة، ويوضح نسب استجابة الطلاب لكل سؤال سواء كانت الاستجابة صحيحة أو خطأ، كما أن النظام الجديد يمكن الملاحظين من معرفة الأسئلة السهلة والصعبة بالنسبة للطالب، والتي بدوره يساهم في تحسين أداء المعلم، من خلال التعرف على استجابة الطالب للمادة العلمية، لافتا أن هذا النظام يساهم في تطبيق أساليب حديثة في التعلم وتحديد احتياجات المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب.

وقال وكيل وزارة التعليم إن الاختبار التجريبي في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية كان على درجة كبيرة من الكفاءة، وتم تدريب الموجهين والمعلمين والملاحظين على وضع الاختبار، مما ساهم في تحسين نتائج الطلاب في الاختبار، لافتا أن البابل شيت يعطي مؤشرات حول الأداء الحقيقي للطالب والذي يمكن من ضبط العملية التعليمية.

تحديد موعد امتحان الجبر بنظام البابل شيت

وأكد دكتور أكرم حسن انه سيتم عقد اختبار تجريبي في مادة الجبر، يوم الأربعاء القادم، للتعرف على نوعية الأسئلة في هذه المادة، مشيرا أن القائمين على العملية التعليمية معنيين بفحص تحاليل وتقارير نظام البابل شيت، لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية والتي تحقق أكبر استفادة للطلاب، مؤكدا أن أداء الطلاب خلال الامتحان التجريبي لمادة العلوم كان على مستوى عالٍ فضلا عن التزامهم بالتعليمات التي وردت في ورقة الامتحان.