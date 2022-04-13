محافظ بورسعيد: نظام «البابل شيت» يوفر الوقت ويساعد الطلاب على التركيز

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، وبورسعيد الإعدادية بنات، وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحان التجريبي «البابل شيت» في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يطبق بمحافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، ويقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

المحافظ يناقش الطلاب حول آراءهم في نظام البابل شيت

واطلع محافظ بورسعيد خلال تفقده لجان امتحان الشهادة الإعدادية على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في النظام الجديد للامتحان «البابل شيت»، وذلك من خلال سؤال الطلاب حول مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، ومدى إدراكهم لأسلوب الإجابة بنظام البابل شيت، كما تأكد من الطلاب حول ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي.

المحافظ: البابل شيت يتيح الوقت للإجابة على الأسئلة

وقال محافظ بورسعيد للطلاب إن نظام البابل شيت أفضل من النظام السابق، والذي يتيح الوقت الكافي للإجابة عن الأسئلة ويساعد الطالب على التفكير وعدم الاعتماد فقط على أسلوب الحفظ للمادة العلمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحاني الجديد والتفاعل معه، موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الأجابة وعدم التوتر، لافتا إلى أن البابل شيت يتيح سرعة تصحيح الامتحانات وظهور النتائج في اليوم التالي للامتحان.

محافظ بورسعيد ينصح الطلاب بالاعتماد على الكتاب المدرسي

وفي نفس السياق، تبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي، خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم وتفكيرهم.

اجتماع لاستعراض تفاصيل نظام «البابل شيت»

وكان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماع لاستعراض تفاصيل نظام «البابل شيت»، الذي يقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وستتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الإنجاز من خلال «الماسح الضوئي» المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة.

يذكر أن الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و«باركود»، وعلى الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.