مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظات مصر

ساعات قليلة، وندخل اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم من عام 2022، ليكون بذلك قد مر منتصفه، ما يجعل الكثيرين من محبي زيادة العبادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان للحصول على فضل ليلة القدر، ويبحثون بشكلٍ دائم ومستمر عن مواقيت الصلاة في مصر، حرصًا منهم على التقرب إلى الله بالصلاة في مواعيدها، دون تأخيرها.

واهتمامًا من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في مصر ومواعيدها في كافة المحافظات، اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل و14 من رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 03:58

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:22

- أذان العشاء: الساعة 07:43

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 03:57

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:24

- أذان العشاء: الساعة 07:46

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:01

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:29

- أذان العشاء: الساعة 07:51

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 04:04

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:26

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:38

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:03

- أذان الظهر: عند الساعة 11:53

- أذان العصر: الساعة 03:24

- أذان المغرب: الساعة 06:15

- أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:39

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:44

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:40

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:14