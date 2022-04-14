مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 رمضان في محافظات مصر

نشرت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة المختلفة في كل المحافظات والمدن المختلفة وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وذلك تيسيرا على الناس وإرشادهم لمعرفة أوقات أداء الفروض الخمسة التي أمرنا الله بها في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 13 إبريل و12 من رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 03:58

- أذان الظهر: الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:41.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 03:58

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:23

- أذان العشاء: الساعة 07:45

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:02

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:28

- أذان العشاء: الساعة 07:50

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 04:05

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:19

- أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:02

- أذان الظهر: عند الساعة 11:52

- أذان العصر: الساعة 03:23

- أذان المغرب: الساعة 06:15

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:42

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:14

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:41

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:43

- أذان العشاء: الساعة 08:43