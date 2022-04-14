أحمد مكي يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء تصوير الكبير أوي 6

أعلن الفنان أحمد مكي، انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي 6، بعد شهور طويلة من التحضير، إذ يستعد لقضاء إجازة شهر رمضان مع أسرته.

شكر لكل من ساهم في العمل

ونشر أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من احتفالات اليوم الأخير بالتصوير، مُعلقًا عليه بقوله: «تم بحمد الله تصوير الجزء السادس من الكبير قوي وأشكر من كل قلبي كل من ساهم في العمل».

الجميع أعطى للمسلسل من القلب وبحب كبير

وأرجع أحمد مكي، النجاح الكبير الذي حققه المُسلسل، إلى أنّ «الجميع أعطوا من القلب بحب.. وأتمنى أن العمل يسعدكم ويكون عند حسن ظنكم.. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه».

تعرف على أبطال مسلسل الكبير أوي 6

الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، من بطولة كل من أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج، وأسما إبراهيم ومصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة الـ6:20 يوميا على شاشة قناة «ON»، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما» وتعاد الساعة الـ 4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.