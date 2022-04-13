مسئول بوزارة الزراعة يكشف موعد تراجع أسعار الطماطم في الأسواق

قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام الخضر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود لارتفاع مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، مع جشع بعض التجار، موضحًا أن الوقت الحالي لا يوجد به فاصل عروات وأن الفاصل الوحيد يقع في شهر أكتوبر فقط من كل عام، حيث تزرع الطماطم في 7 عروات مختلفة موزعة على مدار العام.

ارتفاع أسعار التقاوي

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يكمن في ارتفاع أسعار التقاوي التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة ولا تنتج محليًا، وهو الأمر الذي استوعبته القيادة السياسية في وقت سابق وقامت بإطلاق البرنامج القومي لإنتاج التقاوي الذي سينتج قريبًا تقاوي مصرية بشكل كامل لكافة أنواع الخضر وبعض الفواكه.

توزيع شتلات طماطم على المزارعين مجانا

وتابع أنه ولحين إنتاج تقاوي طماطم من البرنامج القومي للتقاوي، تقوم الإدارة المركزية للبساتين خلال الأيام الحالية بتوزيع شتلات طماطم في عدد كبير من محافظات الوجهين القبلي والبحري مجاناً على المزارعين لزراعة مساحات كبيرة تساهم خلال المرحلة المقبلة في خفض الأسعار، على أن يتم في الفترة المقبلة العمل بشكل جدي على إنتاج تقاوي مصرية من البرنامج القومي للتقاوي الذي يتبع مركز البحوث الزراعية لتتوافق مع البيئة المصرية وتكون قادرة على الإنتاج تحت ضغط الظروف المناخية المختلفة سواء كانت برودة شديدة او حرارة مرتفعة لتحل محل التقاوي المستوردة مرتفعة السعر.

وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية لتسجل 25 جنيهًا للكيلو في الأسواق، الأمر الذي أثار غضب المستهلك في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع خلال شهر رمضان، الذي يزيد فيه الاستهلاك بشكل كبير خاصة الطماطم التي تعد مكونا رئيسيا على المائدة المصرية، وتبلغ المساحة المنزرعة بالطماطم نصف مليون فدان على مدار العام، تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن، وتعد مصر من أكبر البلدان انتاجاً للطماطم وتحتل المرتبة الخامسة في الإنتاج وتصدر فائض من زراعتها بالإضافة لأنواع أخرى تتمتع بجوده عالية وفقاً للبحراوي.

وأكد البحراوي أن الأسعار سوف تنخفض في القريب العاجل لتعود إلى معدلاتها الطبيعية عقب عودة مشروع الصوب الزراعية للإنتاج مرة أخرى وزراعته بالعروة الجديدة بعد خضوعه لعملية التطهير الدورية، مؤكداً أهميته الكبيرة في إحداث توازن للأسعار خلال السنوات السابقة وذلك عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه منذ 4 أعوام، حيث يعد ذلك المشروع أحد أهم المشروعات الزراعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأمن الغذائي.