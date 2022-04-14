رئيس التحرير

محمود مسلم

«الزراعة» تواصل طرح طماطم طازجة في منافذها بسعر 10 جنيهات للكيلو

كتب:

محمد أبو عمرة
12:15 م | الخميس 14 أبريل 2022
«الزراعة» تواصل طرح طماطم طازجة في منافذها بسعر 10 جنيهات للكيلو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها المتنقلة، طرح كميات من الطماطم الطازجة بسعر 10 جنيهات للكيلو، فضلا عن العديد من الخصروات والفاكهة بأسعار مخفضة؛ يأتي ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع العذائية بأسعار مخفضة.

كما تم توفير كل منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز 20%، وأنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات من إنتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتي تم التنسيق مع السادة المحافظين لتجوب المناطق النائية والأكثر فقرا.

{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}
{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}
{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}
{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}
{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}
{"description":"&quot;\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629&quot; \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0637\u0645\u0627\u0637\u0645 \u0637\u0627\u0632\u062c\u0629 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0641\u0630\u0647\u0627 \u0628\u0633\u0639\u0631 \u0661\u0660 \u062c\u0646\u064a\u0647\u0627\u062a \u0644\u0644\u0643\u064a\u0644\u0648 -\u0635\u0648\u0631"}

اقرأ المزيد:

موعد موسم توريد القمح.. وزارة الزراعة توضح التفاصيل والأسعار

إنفوجراف.. العدد السادس من دليل خدمات وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ52 جنيهًا بدلا من 57 (فيديو)

وزارة الزراعة الأمريكية: مصر تتجاوز أزمة القمح

«اشتري اللحوم والياميش بأقل الأسعار».. اعرف أبرز منافذ وزارة الزراعة

التضامن: إنشاء 6 آلاف مشروع مع وزارة الزراعة ضمن برنامج «فرصة»

دليل خدمات وزارة الزراعة: تحليل متبقيات المبيدات ودعم التصنيع الغذائي
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.