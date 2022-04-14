«الزراعة» تواصل طرح طماطم طازجة في منافذها بسعر 10 جنيهات للكيلو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها المتنقلة، طرح كميات من الطماطم الطازجة بسعر 10 جنيهات للكيلو، فضلا عن العديد من الخصروات والفاكهة بأسعار مخفضة؛ يأتي ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع العذائية بأسعار مخفضة.

كما تم توفير كل منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز 20%، وأنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات من إنتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتي تم التنسيق مع السادة المحافظين لتجوب المناطق النائية والأكثر فقرا.