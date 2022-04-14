عكاز مسن يفتح له باب الرزق.. ومذيع برنامج «على باب الله» يتعاطف معه

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ طلب من أحد الأشخاص المسنين أن يعطيه عكازة الذي يساعده على السير، ولكن الرجل رفض ذلك وقال: «أنا بطلب من ربنا يديني الصحة بس».

الرجل المسن: «أديك العيش بناءً على إيه وهتيجي تديني الفلوس»

ورفض الرجل المسن أن يعطي مذيع برنامج على باب الله العكاز الذي طلبه، وقال له: «أنت لو عايز واحد روح الصيدلية نقي اللي تعجبك يا حبيبي هتلاقي كتير، وقول للراجل عايز عكاز بس، هتلاقي وأنت داخل من باب الصديلية هتلاقيهم على أيدك اليمين».

الرجل المسن: «والله عندي كسر في رجلي ومقدرش أمشي أو اشتغل»

وتابع الرجل: «والله عندي كسر في رجلي ومقدرش أمشي أو اشتغل، ولو كنت قادر كنت أديتك العكاز بتاعي، بس أنت أدخل الصيدلية ونقي اللي تعجبك خد منه صاج أو حديد».

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء المسن أموالًا، وقال له: «أنا جيتلك علشان العصاية وكنت عايز أجيب واحده زيها وعرفت أنك كريم ودلتني على المكان اللي هشتري منه العكاز، والفلوس دي كلها بتاعتك».

برامج تليفزيون الوطن في رمضانويقدم تلفزيون جريدة «الوطن» عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.