مصطفى قمر: «بحب المهرجانات اللي دمها خفيف.. وأرفض استخدام الكلمات الخارجة»

قال الفنان مصطفى قمر، إنه لا بد من وجود طبق مخلل على مائدة إفطاره خاصة في شهر رمضان، موضحا: «لازم حاجة ترفع الضغط شوية لأن الضغط بيكون نازل، والتمر الهندي ده مهم جدا والبلح باللبن في الأول دي الطقوس اللي اتعودت عليها».

قمر: بحب أغاني المهرجانات اللي دمها خفيف وبترقص بكلام محترم

وأضاف مصطفى قمر، خلال استضافته ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «9090»، أنه يؤيد أغاني المهرجانات التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع المصري، «أنا مع الأغاني اللي دمها خفيف وبترقص وكلامها محترم، ولو هتحط لي كلام مش محترم أنا ضد».

وتنبأ الفنان بتطور أغاني الراب، وصعودها إلى منطقة أجمل بكثير من التي هي عليها الآن، مضيفا: «أنا شايف المزيكا اللي بتتحط لطيفة، وفاضل بس الموضوعات العشوائية اللي بتتحط في الكلام والتجارب الخاصة، وشوية كلام بحس أني قومت من النوم وقولت شوية كلام وخلاص، ولكن الكلام اللي بجد واللي بيخرج يقول حاجة بيستمر».

قمر: هاني شاكر أفضل نقيب للموسيقيين

وأكد أن الفنان هاني شاكر، أفضل نقيب للموسيقيين خلال الـ20 عام الأخيرة، «أنا بحبه جدا وهو رمز للاحترام والقيمة ونقيب الموسيقين لازم يكون احترام وقيمه»، لافتا إلى أن مواقع السوشيال ميديا لها قوة علينا كبرى وتأثيرها قوى ويجب التعامل بالمبادئ والقيم، «لازم كل واحد يحترم مبادئه وقيمه ومش يستخبى ورا شاشة الكمبيوتر ويتعامل أنه خفي».