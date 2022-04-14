مصطفى قمر: «مشتاق لصلاة التراويح وجو رمضان القديم»

تحدث الفنان مصطفى قمر عن شهر رمضان المعظم، وذلك خلال لقائه مع رامي الحلواني في برنامج «زي كل سنة» المذاع عبر الردايو 9090، لافتًا أنه يفتقد الماضي قائلًا: «مفتقد الجو القديم ومظاهر الزينة اللي موجودة في أماكن قليلة مش كتيرة، وبحب أحس بالفرحة بدخول رمضان شهر العبادة والصوم».

وأوضح مصطفى قمر أنه يشتاق للأجواء الرمضانية وللصلاة «مشتاق لصلاة التراويح وجو رمضان القديم ده»، لافتًا أنه يفتقد الأجواء السكندرية نظرًا لأنه يقيم منذ 30 سنة في القاهرة قائلا: «إسكندرية الذكريات، وأول كل حاجة أول مرة صمت وأول مرة جبت فانوس، وأول مرة صليت التراويح وحاجات كتير».

أول رمضان في إسكندرية

وأشار قمر إلى أنه يتذكر رمضان في الإسكندرية باعتباره كان أول كل شيء له، حيث أول صيام وأول فانوس «أول كل حاجة والذكريات وريحة البحر وأمي الله يرحمها وقعدتي مع أبويا ربنا يديله الصحة وحاجات كتير قوي».

وأكد مصطفى قمر على أنه يحرص على الاجتماع بأسرته في أول أسبوع رمضاني: «العائلة كلها لازم أشوفها وأشوف أصحابي المقربين ورمضان بيحب اللمة وأول يوم رمضان يوم عائلي للعائلة بعد كده بتفتح ومبتعرفش تلمها».

أعمال فنية قادمة بعد رمضان

وتحدث قمر عن أعماله الفنية بعد رمضان: «بعد رمضان هتلاقوا حاجة جميلة هدخلها وهعلن عنها لما تقرب وهعمل أغنية والمسلسل دول مبدئيًا إنما موضوع السينما فيه مشروعين قائمين مش عارف هبدأ بأي مشروع، والإنتاج هو الفيصل».

وتابع: «عندي ورق لمسلسلين وكنت أعلنت على صفحتي وبراحتي هختار اللي أنا حابب أدخله وبعدين عندي فرصة حلوة بقا ومش هنبقى مستعجلين فهنعمل حاجة بالراحة».