للمرة الأولى بمسيرتها.. إليسا تتعاون مع أيمن بهجت قمر في ألبومها الجديد

رغم مسيرتها الفنية الحافلة بالأغنيات والنجاحات، تتعاون النجمة اللبنانية إليسا للمرة الأولى، مع الشاعر أيمن بهجت قمر، في أغنية جديدة ضمن إعدادها لألبومها الغنائي الجديد.

ألبوم إليسا الجديد فى شهر يوليو المقبل

علمت «الوطن» أن إليسا حازت على أغنية من كلمات أيمن، من المتوقع أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تنتجه، وأعلنت أن شهر يوليو سيكون موعدا لطرحه في الأسواق، لكونه أول ألبوم غنائي من إنتاجها بعد انفصالها عن شركة روتانا.

ألبوم إليسا الجديد سيتضمن كالعادة عددا كبيرا من الأغنيات سيتخطى 10 أغنيات، من بينها أغنيات باللهجة المصرية تتعاون فيها مع الشعراء نادر عبد الله وأيمن بهجت قمر وأسامة مصطفى ومن الملحنين محمد رحيم ومحمد يحيي.

إليسا تتعاون فى أغنيتين مع مروان خوري

كما سيتواجد عدد من كبار فناني لبنان ضمن فريق الألبوم، حيث سجلت أغنيتين من كلمات وألحان الفنان مروان خوري، وأغنية مع زياد برجي كما سيتضمن أغنية مغاربية مع مطرب عربي.

من بين الأغنيات المصرية التى ستطرحها أغنية بعنوان العقد تقول كلماتها:

بالعقد ده عقدتني

بالسلسلة دي جبل وانت خانقني بيه

بص لخاتم فى ايه

اسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم مكنش ليا حظ بيه

جدير بالذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت آخر ألبوماتها الغنائية عام 2020 بعنوان صاحبة رأي، وتضمن الألبوم عددا كبيرا من الأغنيات التي قدمتها باللهجتين المصرية واللبنانية.

وعقب طرح الألبوم أنهت تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وقررت الاعتماد بشكل كبير على نفسها في الإنتاج.

وخلال شهر رمضان الكريم، طرحت أغنية ضمن تتر مسلسل لبناني بعنوان ضماير، إضافة إلى إعلان بعنوان افرح، مع تامر حسني ويسرا.