إليسا تلتقط بوكيه الورد الخاص بـ شام الذهبي.. «فيديو»
كتب:
بسمة شطا
06:22 م | السبت 26 مارس 2022
إليسا
شاركت الفنانة إليسا صديقتها الفنانة أصالة في فرحتها بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق المطلقة على الأهرامات وسط حضور الكثيرين.
ولفتت الفنانة إليسا انتباه الكثيرين بسبب فرحتها خلال تواجدها في حفل زفاف شام الذهبي، وشاركت الفنانة أصالة في غناء كثير من الأغاني والتي أضافت لحفل الزفاف حالة من البهجة.
إليسا تلتقط بوكيه الورد
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، ولكن نجحت الفنانة إليسا فى التقاط بوكيه الورد الخاص بالعروس شام الذهبي، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتداول هذا الفيديو ويعلقون بأنه يبدو أن إليسا هي العروس المنتظرة.
- #زواج_شام pic.twitter.com/RFi3htkOw0— Gorgeous Elissa (@G__Elissa) March 25, 2022
يذكر أن الفنانة إليسا قدمت عددا كبيرا من الأغاني خلال حفل زفاف شام الذهبي من بينها أغنية للفنانة وردة بعنوان لولا الملامة وشاركتها أصالة في هذا الأمر.
كما حضر أيضا الفنان تامر حسني الذي قدم هو الآخر عددا من الأغاني الخاصة به خلال حفل الزفاف من بينها أغنية سي السيد والذي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استفزاز تامر حسني للإعلامية رضوى الشربيني خلال غنائه.
حفل زفاف شام الذهبي
يذكر أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة كانت قد احتفلت بحفل زفافها مساء يوم أمس الجمعة في أحد الفنادق المتواجدة بمنطقة الهرم، وحضر عدد كبير من الفنانين من بينهم رامي صبري وياسمين رئيس وإليسا وتامر حسني ومنى الشاذلي ورضوى الشربيني.
وكانت قد عقدت شام الذهبي منذ عدة أيام، قرانها وذلك بحضور يقتصر على الأسرة فقط والأقارب، كما حضر الداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عقد قرانها على زوجها رجل الأعمال أحمد هلال.