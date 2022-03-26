إليسا تلتقط بوكيه الورد الخاص بـ شام الذهبي.. «فيديو»

شاركت الفنانة إليسا صديقتها الفنانة أصالة في فرحتها بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق المطلقة على الأهرامات وسط حضور الكثيرين.

ولفتت الفنانة إليسا انتباه الكثيرين بسبب فرحتها خلال تواجدها في حفل زفاف شام الذهبي، وشاركت الفنانة أصالة في غناء كثير من الأغاني والتي أضافت لحفل الزفاف حالة من البهجة.

إليسا تلتقط بوكيه الورد

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، ولكن نجحت الفنانة إليسا فى التقاط بوكيه الورد الخاص بالعروس شام الذهبي، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتداول هذا الفيديو ويعلقون بأنه يبدو أن إليسا هي العروس المنتظرة.

يذكر أن الفنانة إليسا قدمت عددا كبيرا من الأغاني خلال حفل زفاف شام الذهبي من بينها أغنية للفنانة وردة بعنوان لولا الملامة وشاركتها أصالة في هذا الأمر.

كما حضر أيضا الفنان تامر حسني الذي قدم هو الآخر عددا من الأغاني الخاصة به خلال حفل الزفاف من بينها أغنية سي السيد والذي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استفزاز تامر حسني للإعلامية رضوى الشربيني خلال غنائه.

حفل زفاف شام الذهبي

يذكر أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة كانت قد احتفلت بحفل زفافها مساء يوم أمس الجمعة في أحد الفنادق المتواجدة بمنطقة الهرم، وحضر عدد كبير من الفنانين من بينهم رامي صبري وياسمين رئيس وإليسا وتامر حسني ومنى الشاذلي ورضوى الشربيني.

وكانت قد عقدت شام الذهبي منذ عدة أيام، قرانها وذلك بحضور يقتصر على الأسرة فقط والأقارب، كما حضر الداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عقد قرانها على زوجها رجل الأعمال أحمد هلال.