رسالة هجومية من إليسا بسبب الغناء بالإنجليزية: شوية مصداقية بس

نفت الفنانة اللبنانية إليسا، ما تردد عن تقديمها أغنية باللغة الإنجليزية، ضمن ألبومها الجديد، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بس بدي أعرف من وين بتجيبو أخباركم.. شوية مصداقية بس»، وجاء ذلك ردا على أحد المواقع الفنية، التي نشرت أخبارا عن ألبومها الجديد، تفيد بأنها ستقدم من ضمن 5 أغاني يتضمنها الألبوم، أغنية بالإنجليزية.

إليسا تشارك في رمضان 2022

انتهت الفنانة إليسا من تسجيل أغنية تتر المسلسل السوري «ظل» للمخرج محمود كمال، بعنوان «ضماير»، إذ من المقرر عرض المسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عادل حقي.

وتستعد إليسا، لإطلاق أغنية دعائية لصالح إحدى المدن الترفيهية بالتعاون مع الفنان محمد حماقي، على طريقة الـ«ديو»، إذ من المقرر إذاعتها ضمن حملة دعائية كبيرة، يشارك فيها عدد من النجوم، لتعرض مع بداية شهر رمضان.

وقدمت الفنانة اللبنانية، على مدار مشوارها الفني مجموعة ناجحة من تترات المسلسلات، التي تعلق بها الجمهور سواء المصرية أو اللبنانية من بينها: «جربت في مرة» لمسلسل «مع سبق الإصرار»، «عشت وشفت» لمسلسل «ضد مجهول»، والمسلسل اللبناني «يا ريت»، بالإضافة إلى تتر مسلسل «لو» الذي حقق نجاح كبير.

إليسا تخطف «بوكيه» شام الذهبي

وكان آخر ظهور لـ إليسا، في القاهرة، الأسبوع الماضي، أثناء حضورها حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، إذ حرصت خلال الحفل على تقديم مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية الشهيرة، كما قامت بغناء أغنية «لولا الملامة» للفنانة الراحلة وردة، وشاركتها أصالة الغناء، وشهد الحفل عدد من المواقف الإنسانية حتى التقطت النجمة اللبنانية باقة الزهور الخاصة بالعروس.