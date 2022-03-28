محمد حماقي يشارك بأغنيتين في الموسم الرمضاني.. «واحدة مع إليسا»

يشارك الفنان محمد حماقي، في الموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال تواجده في سوق الإعلانات التليفزيونية بأغنيتين، من بينهما أغنية جرى تنفيذها بالفعل، وستعرض مع بداية الشهر الكريم.

الأغنية الأولى بحسب مصادر لـ«الوطن»، أداء محمد حماقي، ستكون لصالح أحدى المدن الترفيهية، التي يمتلكها أحد رجال الأعمال، وستكون عبارة عن دويتو غنائي، يجمعه بالفنانة إليسا، ويشارك فيه عدد من نجوم التمثيل أمثال يسرا.

حماقي يسجل دويتو مع إليسا لصالح مدينة ترفيهية سكنية

أما الإعلان الثاني، فسيكون خيريا، ولم يجرِ تسجيله بعد، إذ أن المفاوضات عليه ما زالت قائمة.

كان محمد حماقي، أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا في إحد البلدان العربية مع الفنان عمرو دياب، تحت عنوان «تخيل»، وحقق الحفل نجاحا كبيرا، قدم خلاله عدد كبير من أهم أغنياته، «حبيبي داب وأجمل يوم وكل يوم من ده ويزلزل وزيها مين ولو هتيسب».

كما قدم نخبة من ألبومه الأخير «يا فاتني»، الذى طرح مؤخرا منه عدد كبير من الأغانى، كان من بينها «ودينا بعيد ولا ملامة ولو هتسيب وبنفارق ومش قادر أنسي وزيها مين» وعدد من الأغاني.

محمد حماقي يستعد لتسجيل أغنية لمشروع خيري

يذكر أن حماقي، كان طرح مؤخرا أغنية «عجبي»، مع الموزع توما، وهي إحدى الأغنيات التي جرى طرحها من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.

جدير بالذكر، أن محمد حماقي كان طرح منتصف العام الماضي، ألبومه الغنائي يا فاتني، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم محمد رحيم وتامر حسين وعزيز الشافعي وأمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وتامر على.