إليسا تفتح النار على الجميع: ميريام فارس بـ100 وجه.. وكارول سماحة «بتحربق عليا»

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا للمرة الأولى تفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، حيث أكدت أنها تجمعها حاليًا علاقة حب مع شخص ليس عربيًا، وتحفظت على ذكر اسمه، قائلة إن العلاقة ربما تتطور إلى الزواج في وقت لاحق، ولكنها لا تفكر سوى فى المرحلة التي تعيشها الآن.

إليسا: ميريام فارس بـ 100 وجه

وأطلقت أليسا عددًا من التصريحات النارية حول بعض الفنانين، وذلك خلال لقائها التلفزيوني في برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني على قناة SBC، حيث قالت عن الفنانة ميريام فارس أنها بـ«100 وجه»، على حد تعبيرها، على الرغم من أنها لا تعرفها بشكل شخصي، وأنها دافعت عنها خلال أزمتها الأخيرة حول غنائها في مصر، وكشفت عن وجود حساسية في علاقتها بكارول سماحة التي انقلبت عليها على «تويتر»، وتقوم بدعم المنشورات التي يكتبها الآخرين ضد إليسا، قائلة: «بتحربق عليا».

إليسا: صداقتي مع وائل كافوري انتهت

وأشارت إليسا، إلى أن صداقتها مع وائل كافوري انتهت وأصبحت مجرد زمالة، حيث يعتبر شخص مزاجي ويختفي دون أسباب ولكن محبته دائما موجودة لديها، كما تطرقت إلى عدم تواجدها في برنامج «ذا فويس»، وكشفت أنه تم استبعادها من البرنامج بسبب أحد الأشخاص ولكنها رفضت الكشف عن هويته.

وعلى الجانب الآخر، قالت الفنانة اللبنانية، إنها كانت تفكر في الاعتزال بسبب تعرضها للظلم في فترة سابقة، ولكنها تراجعت عنها بسبب دعم المحيطين لها، كما تحدثت عن تعرضها للتنمر والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تغير ملامحها بسبب حقنها بـ «البوتكس» و«الفيلر»، وإجرائها عمليات باهظة الثمن في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تعود إلى شكلها السابق.