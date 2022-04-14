«الصحة» تحذر كبار السن من تناول بعض الأطعمة على الإفطار: أبرزها الدهون

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي كبار السن من تناول بعض الأطعمة المختلفة على الإفطار والتي قد تسبب العديد من المشكلات الصحية والطبية، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقد يؤدي الإفراط في تناول بعض الوجبات للعديد من العواقب الصحية.

خطورة الأطعمة التي تحتوى على النشويات والدهون

ونوهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة أن يتناول كبار السن على الإفطار وجبات خفيفة لا تحتوي على كميات كبيرة من النشويات أو الدهون، بالإضافة إلى تجنب تناول أي وجبات سريعة التحضير على الإفطار، لأن هذه الوجبات تسبب العديد من المشكلات المختلفة لدى كبار السن في مختلف أعضاء الجسم.

تناول أطعمة بسيطة وخفيفة

وشددت الوزارة على أهمية تناول وجبة بسيطة تحتوى على أطعمة مختلفة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية، التي تساعد على أهمية تقوية الجسم والحصول على القيمة الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من السوائل من وقت الإفطار إلى السحور.

خطورة الصيام على مرضى القلب

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة على كبار السن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى القلب بعدم الصيام نهائيًا في حالة الشعور بأي أعراض مختلفة خلال الست أشهر الماضية، مثل دخول الرعاية المركزة، أو تغير علاج السكر أو الضغط، أو إجراء عملية قلب مفتوح، أو تركيب دعامة نتيجة التعرض لجلطة قلبية.

وشددت الوزارة على جميع مرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة بضرورة استشارة الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الصيام، وذلك لتأكد من عدم أي آثار جانبية قد تحدث من الصيام، لافتة إلى أهمية إتباع إرشادات الطبيب المختص حفاظًا على صحة الأشخاص وعدم تأثير الصيام سلبًا على حياتهم.