رشوان توفيق في «كلم ربنا»: طلبت من الله أحج بيته واستجاب لي

قال الفنان رشوان توفيق، إن تفاصيل وفاة نجله أكدت له قربه من الله سبحانه وتعالى، موضحًا أنه أثناء نومه سمع صوتا يخبره بوفاة ابنه، مضيفًا: «صحيت بصرخ، وحسيت بقلق تجاه ولدي، وفضلت أراقبه واترصده في خطواته وفي خلال 30 يومًا توفى، ودي إشارة لي من ربنا، لأن الصدمة كبيرة، ولم أكن اتحلمها دون إشارة سابقة».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، على الراديو «9090»، أن نجله كان الولد الوحيد لديه مع ابنتين، وأدى رحلة الحج وعمره 16 عامًا، وكان مؤمنًا صالحًا يحب المستضعفين ويشفق عليهم، ووقت صدمتي قلت لله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون».

توفيق: كان نفسي أكون في مكة عندما أبلغ 40 عامًا

وتابع توفيق: «كان نفسي أكون في مكة أول ما ابلغ 40 عامًا، وكانت والدتي قوامة الليل، وقدمت طلبًا لي ولوالدتي للحج، ولم أكن أملك المال الكافي، وسافرت الكويت وربنا كتبهالي وكنت في مكة وأنا عندي 40 سنة، واتأكدت إن ربنا سبحانه وتعالى معانا دايمًا وعارف احتياجاتنا، وبيسمع ما في صدورنا».

تفاصيل أزمة ابنة رشوان توفيق

وعن موقف نجلته كشف الفنان رشوان توفيق أنها لم تكن هي أساس المشكلة، موضحًا: «هي بنت طيبة وبسيطة جدًا واللي حصل هي مش السبب فيه، هي شخصيتها ضعيفة وبسيطة وحد مسطير على تفكيرها، والموقف بالنسبة لي بعتبره أصعب موقف مريت بيه في حياتي، وربنا كان معايا في أزمتي الأخيرة دي ودايمًا معايا».