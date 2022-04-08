خالد جلال لـ«كلم ربنا»: تحدثت لله في مكة ورجعت القاهرة معافى من المرض

قال المخرج المسرحي القدير خالد جلال، إنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى وصال كبير «في حماية ربانية كبيرة ومحبة ليا، ومفيش حد يملك إنه يقول إن ربنا بيحبه، لكن من كتر ما ربنا كرمني عندي يقين راسخ إن ربنا بيحبني وبيستجيب لي».

وأوضح «جلال»، خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، والذي يعرض على راديو «9090»، أنه أصيب بآلام شديدة في معدته في التسعينيات، وبحث عن أقرب فرصة للسفر وأداء مناسك العمرة، «اتصلت بالنقابة عشان ومكنش في مكان في فرص السفر، وبعدها بدقائق اتصلوا عليا ولقيت فرصة سفر، والشغل بعت لي عشان آخد باقى مستحقاتي المالية في أحد الأعمال المسرحية، وكل حاجة اترتبت بشكل سريع وبتدخل من الله سبحانه وتعالى».

وأَضاف «جلال» أن طبيبه أكد استحالة سفره نظرا لظروفه الصحية وقتها وحاجته للدخول للعمليات بعد يومين، ولكنه رفض وفضَّل السفر لمكة، ودخل للمسجد النبوي وأدى الصلاة ووقف أمام المسجد «حكيت كل اللى جوايا من تعب وآلم، وأنه يثق بالمحبة التى بينه وبين الله».

شفاء من الألم بعد زيارة مكة

وأشار«جلال» إلى أنه بعد عودته من مكة المكرمة وشربه لماء زمزم، ذهب للطبيب وأجرى الكشف، كانت المفاجأة أنه لم يجد الحصوة التي كانت تصيبه بآلام قبل ذلك، وأعاد الأشعة والفحص ولم يجدها.

خالد جلال: ربنا بيعطي كل واحد أكثر من محبته

وأكد المخرج المسرحي خالد جلال، خلال برنامج «كلم ربنا» أنه دائما يكتشف الشيء السيئ بعدما ينجيه الله سبحانه وتعالي منه، وأن رسائل الله تصله دائما في كل شيء تطمئنه، «ربنا بيعطي كل واحد أكثر من محبته، وربنا أرحم بكتير مننا وهو المحبة بكل معانيها».