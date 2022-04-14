كريم عفيفي: مصطفى شعبان من أهم مكاسبي في مسلسل دايما عامر

أعرب الفنان كريم عفيفي، عن سعادته بردود فعل الجمهور حول تجربته في مسلسل دايما عامر، الذي يُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون الحياة طوال شهر رمضان، كما أعرب عن سعادته لتعاونه مع الفنان مصطفى شعبان.

مصطفى شعبان على قدر كبير من الأخلاق والرجولة

وقال كريم عفيفي، في تصريحٍ لـ«الوطن»، إنّ «الفنان مصطفى شعبان، كان بمثابة مفاجأة كبيرة جدًا بالنسبة لي في المسلسل، فهو نجم كبير، ومحترم، وعلى قدر كبير من الأخلاق والرجولة، وشعرت بانبساط كبير لوجودي معه في المسلسل، فأنا كسبت صاحب جديد لي، إذ أنّ صداقة مصطفى شعبان من أهم المكاسب التي حدثت لي داخل العمل، وخلال عام 2022 بشكلٍ عام».

مجدي الهواري مخرج متميز ومختلف

وأشار كريم عفيفي إلى تعاونه الأول في الدراما مع المخرج مجدي الهواري، فقد سبق وتعاون معه على خشبه المسرح من خلال مشروع «كايرو شو»، وذلك من خلال مثل مسرحية «هابي نيو يير بالعربي» و«علاء الدين»، قائلًا: «أستطيع القول بأن مجدي الهواري مخرج متميز ومختلف يعمل في هدوءٍ شديد ويعي كل قراراته ولا يخطو خطوة واحدة قبل دراستها، فهو يتعامل باحترافية وبأداءٍ منظم، كما أنه يُدير الممثل داخل اللوكيشن ويُخرج منه كل طاقاته الفنية والإبداعية».

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر، من بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وميرنا نور الدين، وصلاح عبد الله، كريم عفيفي، ومحمد ثروت، وأحمد الشامى وسما إبراهيم، وهو من إخراج مجدي الهواري.