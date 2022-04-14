جامعة سوهاج تنظم حفل إفطار لتكريم الفائزين في مسابقات نور البصيرة

نظمت جامعة سوهاج احتفالية إفطار جماعي مساء اليوم الخميس، لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الدينية والثقافية التي نظمها مركز «نور البصيرة» للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، من داخل وخارج الجامعة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبد المنعم.

إدارة الجامعة تحرص على تكريم الطلاب

وبهذه المناسبة، وخلال تفقده فعاليات المسابقة، هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الفائزين والمشاركين في فعاليات المسابقات، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على تكريم الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علمياً وثقافياً، لتحفيزهم على الاستمرار في طريق العلم والإبداع، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم، واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف من خلال مشاركتهم في تلك المسابقات.

تكريم 17 مشاركاً في المسابقة الدينية

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج أنه تم تكريم 17 مشاركاً في المسابقة الدينية، التي تضمنت حفظ القرآن الكريم في 6 مستويات، بالإضافة إلى تكريم 16 مشاركاً في المسابقة الثقافية، التي شملت أسئلة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تم تحديد الفائزين بناءً على احتساب أكبر عدد من الإجابات الصحيحة، وذلك عن طريق لجنة تحكيم متخصصة من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.

تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة

وقال الدكتور عماد الصوينع إنه تم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة، مقدمة من رجل الأعمال صلاح ضيف الله، عضو مجلس إدارة المركز، وسلمها نيابة عنه خالد ضيف الله، مشيراً إلى أنه في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ، فاز بالمركز الأول الشيخ سعيد صالح، والمركز الثاني الشيخ حمدي عطية، والثالث عمر أبو العباس.

وحصل طه حسين على المركز الأول فى حفظ نصف القرآن الكريم، وفي مسابقة حفظ 20 جزءاً، فازت بالمركز الأول عائشة إسماعيل، وفي ربع القرآن، فازت أبرار مصطفى، كما تم تكريم الطفلة شمس محمد، لحفظها جزء واحد من القرآن الكريم، أما في المسابقة الثقافية، فقد تم تكريم 16 متسابقاً، ومنهم أمنية محمد، محمود أحمد، علاء محمد، عبد العزيز إبراهيم، وسمر محمد.

وتشمل لجنة التحكيم الدينية والثقافية كلاً من الدكتور إسماعيل فهمي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والدكتور أمين عبيد، والدكتور محمد فؤاد الأساتذة بالقسم، والدكتورة سوسن عبد الرحيم، اخصائي التمكين التكنولوجي والبحث العلمي لذوي الإعاقة بمركز «نور البصيرة»، وفاطمة الضمراني، مدير الشؤون الإدارية بالمركز، وخالد محمد أحمد، مدرب طريقة برايل للمكفوفين بالمركز.