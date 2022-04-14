الجمهور يلتف حول محمد رمضان في كواليس المشوار.. والأخير: الشارع مبيكدبش

التف العشرات من مُحبي الفنان محمد رمضان حوله أثناء وجوده في أحد شوارع القاهرة، لتصوير مشاهده في مسلسل المشوار، الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان الحالي.

محمد رمضان لجمهوره: وقفتكم كبيرة عندي أوي

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، ظهر فيه العشرات من مُحبيه، وهم يلتفون حوله، في كواليس مسلسل المشوار، مُعلقًا عليه بقوله: «وقفتكم دي امبارح في نهار رمضان ومعظمكم صايمين كبيرة عندي أوي ربنا يديم الحُب.. الشارع مابيكدبش».

أبطال ومواعيد عرض مسلسل المشوار

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار نخبة من النجوم، وهم محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، وندى موسى، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة «ميديا - هب».

ويعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، كما يعاد عرض الحلقة الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءًا، - بينما يُعرض على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15مساءً، ويعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.