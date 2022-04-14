كيف تؤثر تصرفات الوالدين على سلوكيات الطفل؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تصرفات الكبار وخاصة الوالدين تؤثر في تكوين سلوكيات الطفل وشخصيته بشكل أكبر وأقوى من النصائح والتعليمات والأوامر، مشيرة إلى أن الأم والأب هما المدرسة الأولى والقدوة للأبناء.

انعكاس سلوكيات الكبار على الأطفال

وأوضحت الوزارة في تقرير نشرته ضمن رسائل مبادرة «وعى» للتنمية المجتمعية، تحت شعار «نربي بأمانة من غير إهانة»، أنه إذا كان الوالدان يعبران عن غضبهما بالصراخ والضرب والعنف، فسوف ينعكس ذلك على سلوك الطفل عند الكبر.

وأشارت إلى أنه إذا كان الأب يهين الأم أو يضربها، فقد يكون ذلك مؤشرا للطفل الذكر ليهين أخته أو زوجته في المستقبل ويتصرف بنفس الطريقة، بينما إذا اعتمد الأب والأم على الحوار والصوت الهادئ في معالجة مشاكلهما، فسوف ينشأ الطفل على احترام الرجل للمرأة واحترام المرأة للرجل، وعلى الحوار والتفاهم في حل المشكلات.

الكبار قدوة للأطفال في سلوكهم

وأشارت التضامن خلال رسائل الحملة إلى أنه لا يجوز أبدا نصح الأطفال بترك أو تجنب تصرف معين، ثم يقوم الأبوان والمعلمون بعمله أمامهم، لأنهم ينظرون إلى الكبار كقدوة، وقد يفقدون الثقة إذا اختلف السلوك عن النصيحة.

كيف توفر الأسرة الحماية لأطفالها؟

وشددت على ضرورة توفير الأسرة الحماية لأبنائها من خلال أن يشعر الطفل منذ ولادته أنه مقبول ومحبوب من كل أفراد الأسرة، إلى جانب تأمين الطفل من الحوادث والإصابات في المنزل وفي الشارع مثل: الجروح والحروق والكسور وحوادث السيارات، إلى جانب حماية الطفل من الانتهاك والتحرش الجنسي، عن طريق توعيته بالمعلومات وطرق الوقاية والدفاع عن النفس، كما يجب طمأنة الطفل أنه في أمان، وتشجيعه على أن يحكى لوالديه كل ما يتعرض له.

وأشارت إلى أن التأنيب المستمر والصياح قد يؤدي إلى الانحراف في سلوك الطفل عند الكبر.