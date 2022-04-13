«التضامن» توضح أنواع الأطعمة التي تحتاجها الحامل تحت شعار «صحتك ثروتك»

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الرسائل حول مبادرة وعي للتنمية المجتمعية، والتي تشمل العديد من الموضوعات التنموية مثل «هي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، لتربية الوالدية الإيجابية، النظافة والصحة العامة، صحة الأم والطفل، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في رسالتها للمرأة تحت شعار «صحتك ثروتك.. انتي وأسرتك» العديد من الرسائل حول ضمان مرور فترة الحمل بأمان وعلامات الخطر أثناء الحمل، وما هي علامات الخطر التي تستدعي الذهاب للمستشفى فورا، وكذلك علامات بدء الولادة، وماذا تفعل الحامل عند الشعور ببدء علامات الولادة، مشيرة إلى أن أنواع الأطعمة التي تحتاج إليها السيدة الحامل تتمثل فيما يلي:

الكربوهيدرات والنشويات

وأوضحت رسائل وزارة التضامن التي نشرتها في تقرير لها، أن المصدر الرئيسي للطاقة حيث تمد الجسم بالألياف الغذائية وفيتامين «ب» المركب، وكذلك الأملاح المعدنية، والذي يوجد في الحبوب مثل القمح، الأرز، الذرة، الشعير، والعسل والفاكهة.

فوائد البروتينات ومصادرها

تكون مسؤولة عن تكوين أنسجة وأعضاء الجنين وتمد الجسم بالحديد، الزنك، الفسفور، الماغنسيوم، فيتامين ب المركب، كما تحتوي البقول على الألياف الغذائية المنشطة للجهاز الهضمي، وتوجد في البروتين الحيواني مثل الطيور، الأسماك، اللحوم، البيض، البروتين النباتي، الحمص، العدس، الفول، الفاصوليا، البسلة، اللوبيا.

مجموعة الخضروات والفواكه

غنية بحمض الفوليك والفيتامينات «أ، ج، ه، ب» والأملاح المعدنية مثل الكالسيون والحديد والماغنسيوم، وكذلك مضادات الأكسدة، وجميع الخضروات والفواكه الطازجة.

الألبان ومنتجاتها

تمد الجسم بالكالسيوم لبناء العظام والأسنان والفسفور والزنك ومجموعة فيتامين ب، وبوجد في اللبن والجبن والزبادي والرايب.

الماء

يحتاج الجسم على الماء للقيام بكل تفاعلاته وهضم وامتصاص مختلف الأطعمة، تحتاج الحامل يوميا من 2 لتر وحتى 3 لترات من السوائل.