التضامن: 8 آلاف مريضة إدمان تقدمن للعلاج خلال عام 2021

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الحملات الإعلامية للصندوق للتوعية بخطورة المخدرات، ساهمت بشكل كبير في تغيير مفاهيم خاطئة عن الإدمان في المجتمع المصري، إذ تعتمد على عمل جلسات حوارية مع المتعافين من الإدمان للوقوف على تأثيرها بجانب استفتاءات الرأي.

إطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال كلمته منذ قليل، على هامش إطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة اللاعب محمد صلاح، أن هناك نحو 8 آلاف مريضة إدمان تقدمن للعلاج خلال العام الماضي، متابعًا: «البعض يعتقد أن المخدرات مشكلة ذكورية فقط، ونحن لدينا مايقرب من 8 آلاف مريضة إدمان تتقدم للعلاج من الإدمان، فالحملات الإعلانية شجعت الإناث على التقدم للعلاج ورفع الوصمة الاجتماعية».

استفتاء لآراء طلبة المدارس

وتابع: «قمنا بإجراء استفتاء لآراء طلبة المدارس، ووجدنا أن 72 %؜ منهم يتلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام.. فنحن لدينا منهجية في إعداد وتطوير الحملات الإعلامية ضد الإدمان، نحلل ونفند المفاهيم المغلوطة، وكافة مراحل تلك الحملات التوعوية التي تكون مبنية على الأسس العلمية».