وزيرة التضامن: حملة «أنت أقوى من المخدرات» ترجمت إلى 5 لغات

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، جرى الإعداد لتنفيذها على مستوى الفكرة الإبداعية، وتطوير وتنفيذ المحتوى على مدار الشهرين الماضيين، وعلي الرغم من أن المدى الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة، إلا أنها تجسد في إطار قالب فني وإبداعي، تأثيرات الرحلة القصيرة والمدمرة للمخدرات علي مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الذكور والإناث.

وأضافت «القباج»، أنها تتضمن رسائل لفئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين، وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة، من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان على مدار العامين الماضيين، ويصاحب التأثير المجتمعي الكبير للحملة تحديات كثيرة، إذ ساهمت الحملة في زيادة الطلب علي العلاج «أربعة أضعاف».

165 مليون مشاهدة للحملة في 5 سنوات

ولفتت إلى أن الحملة شاهدها نحو 165 مليون مشاهد بشكل تراكمي، على مدار السنوات الخمس الماضية، وتخطي تأثيرها المستوى الوطني، لتتجاوز الحدود الجغرافية، ولتكون من الحملات الدولية التي يلقى الضوء عليها في وسائل الإعلام العالمية، وتم ترجمتها «لخمس لغات»، وتكريمها من العديد من المؤسسات الدولية المعنية.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

جاء ذلك خلال إطلاقها مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة.