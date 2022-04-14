التضامن: إنشاء قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي بين الطلاب والعاملين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إعداد قاعدة بيانات بشأن نسب التعاطي بين طلبة المدارس الثانوية، وتبين أن نسبة التعاطي بين طلبة المدارس الثانوي العام تصل إلي 7%، بينما تزداد النسبة بين طلبة المدارس الثانوي الفني إلي 8,8%، لافتة إلى أنها الفئة التي يتم استهدافها حالياً بقوة من خلال حملات التوعوية المختلفة، لأنها من أكثر الفئات عرضة للمشكلة وهي المرحلة السنية التي تبدأ فيها تجربة التعاطي وفقاً لأبحاثنا العلمية علي المتقدمين للعلاج .

وأضافت القباج - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- فى بيان، اليوم، أنه تم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لنتائج حملات الكشف عن التعاطي بين «العاملين بالجهاز الإداري، سائقي الحافلات المدرسية ،سائقي الطرق السريعة والداخلية»، بدءا من عام 2017، مشيرة إلي انخفاض نسب التعاطي بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة من 8% في 2019 إلي 1,5% حالياً بعد الكشف علي ما 500 ألف موظف، كما انخفضت نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2017 إلي 1% في عام 2022 .

اطلاق نسخة جديدة من حملة «أنت أقوي من المخدرات»

وأشارت إلى أنه تم اطلاق نسخة جديدة من حملة «أنت أقوي من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، تحت عنوان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، وتضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب بأضرار المخدرات .

المدي الزمني لنسخة «أنت أقوى من المخدرات» لا يتجاوز دقيقة

وأشارت «القباج»، إلى أن مشاركة النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدةللحملة، التي أطلقت أمس، تم الإعداد لتنفيذها علي مستوي الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوي على مدار الشهرين الماضيين، لافتة إلى أنه علي الرغم أن المدي الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة إلا أنها تجسد في إطار قالب فني وإبداعي تأثيرات الرحلة القصيرة والمدمرة للمخدرات علي مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الذكور والإناث.

وتتضمن الحملة رسائل لفئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان علي مدار العامين الماضيين، ويصاحب التأثير المجتمعي الكبير للحملة تحديات كثيرة.

الرئيس يوافق على إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

وأكدت وزيرة التضامن أن حماية الشباب من مخاطر المخدرات تعد من الأولويات الأساسية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر عكفت خلال الفترة الماضية علي إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2022 – 2026 ، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اطلاقها.

إعداد قاعدة بيانات مُتكاملة عن تطورات نسب التعاطي والإدمان

وأوضحت أنه تم إعداد قاعدة بيانات مُتكاملة عن تطورات نسب التعاطي والإدمان في مصر، وذلك علي ضوء نتائج المسح القومي الشامل لظاهرة التعاطي والإدمان والذي نفذه الصندوق في عام 2020 ، وبمقارنة نتائجه بالمسح القومي الأول الذي سبق وأن أجراه الصندوق مع مركز البحوث الاجتماعية في عام 2014 تبين انخفاض معدلات التعاطي بنسبه تتفق مع المعدلات العالمية.

افتتاح مركزين لعلاج الإدمان يونيو القادم

وأوضحت أن عدد المراكز وصل حالياً إلي 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، لافتة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 مراكز علاجية في فبراير 2021 بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومرسي مطروح، وجارى الإعداد لافتتاح مركزين جديدين فى محافظتي الجيزة وقنا خلال عام 2022 ليصبح إجمالي عدد المراكز 30 مركز موزعين على 19 محافظة، مؤكدة أنه تم الإعداد لافتتاح المركزين خلال يونيو القادم من جانب القيادة السياسية .