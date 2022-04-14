أستاذ جراحة تجميل الطفلة اليمنية «منة الله»: «مفيش ملامح وجات متأخر»

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، من إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 10 أشهر من دولة اليمن، وذلك لوجود عيب خلقي نادر في الوجه والجمجمة، تعاني منه منذ ولادتها، وأجرى الفريق العملية الجراحية الأولية لإصلاح العيب الخلقي بالوجه.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل واستشاري جراحات تجميل الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج، إن الطفلة اليمنية «منة الله» جاءت إلى مقر المستشفى الجامعي بسوهاج منذ ما يقرب من أسبوعين: «جاتلنا عن طريق بعض الزملاء في القاهرة».

وبحسب ما رواه لـ«الوطن»، أجريت الفحوصات اللازمة طوال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن قضائها ما يقرب من 3 أيام في العناية المركزة لمتابعة حالتها قبل إجراء العملية.

عيوب خلقية تعاني منها «منة الله»

وأضاف «علام»، أن الطفلة اليمنية «منة الله» تعاني من عيوب خلقية عديدة، منها زيادة سوائل وضغط المخ، وشق في سقف الحلق، والتحام مبكر في عظام الجمجمة، ووجود شفه أرنبية، فضلا عن غياب أجزاء كثيرة من الجفون وأنسجة الوجه، وشق وجهي من كلا الجانبين ومقدمة الرأس، ونقص في عظام الوجه وعظام الجمجمة قائلا: «عندها عيوب كتير، وتعاونا مع جميع الأقسام الخاصة بالمستشفى في إجراء الفحوصات».

«علام»: مفيش أنف خالص ومختفية الملامح

وتابع استشاري جراحات تجميل الأطفال، أنه تم الانتهاء من إجراء العملية الجراحية الأولى من تعديل الشق الوجهي والشفه الأرنبية وتجويف الأنف وأجزاء الجفون، قائلا: «اتعملها تعديلات كتير في الوجه واتعملها أنف لأن مكنش ليها أنف خالص مختفية الملامح والجزء دا مينفعش نقرب منه تاني في إجراء العمليات غير بعد ما يمر حوالي 4 أشهر» حسب تعبير الدكتور كرم.

العملية مشتركة بين جميع أقسام المستشفى لصعوبة الحالة

وأوضح الدكتور علام أن الأسبوع المقبل سيتم إجراء عملية جراحية على الجمجمة والمخ لخفض سوائل وضغط المخ وإعادة تشكيل عظام الجمجمة، مشيرا إلى أنها تحتاج لعدة مراحل جراحية يتم تحديدها حسب النمو.

وذكر: «العملية مشتركة بين كل الأقسام لأنها بالفعل تستدعي دا، والعملية كانت تحدي لينا لأنها كانت معقدة، بس الحمدلله، ودي مش أول حاجة نعملها بالشكل دا»، مشيرا إلى أن العملية لم تستغرق سوى 4 ساعات.

علاج «منة الله» بدأ متأخرا

وأكمل أستاذ الجراحة التجميلية، أن الطفلة اليمنية «منة الله» بدأت مرحلة العلاج في مرحلة متأخرة نوعا ما، موضحا أنها كان لا بد أن تبدأ في المرحلة العلاجية في أول 3 أشهر بعد الولادة، قائلا: «فيه حاجات وإجراءات غير جراحية كان لازم تتعمل من أجل سقف الحلق وإعادة تشكيل عظام الجمجمة بعد الولادة بأسبوع أو اتنين يعني هي مبدأتش متأخر أوي بس كان لازم نبدأ قبل كدا».