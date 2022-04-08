الانتهاء من تطوير مستشفى حميات البلينا في سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات في مركز البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الطبية، ورفع الكفاءة الفنية والإنشائية لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة.

رفع كفاءة المبنى وصيانة الحوائط والأرضيات

من جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج، أن أعمال تطوير مستشفى حميات مركز البلينا، شملت تطوير الجانب الإنشائي من حيث رفع كفاءة المبنى، وصيانة الحوائط والأرضيات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف، وأعمال الدهانات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للمستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى دعم المستشفى بعدد 36 سريرا داخليا، و3 غرف للعناية المركزة تضم 9 أسرة عناية، و9 أجهزة مونيتور، و35 مركز أكسجين، وذلك لرفع كفاءة المستشفى وقوته الاستيعابية.

تزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة

وأضافت وكيل الوزارة في محافظة سوهاج، أنه تم تزويد المستشفى بـ3 أجهزة تنفس صناعي، وجهازين لصدمات القلب، و15 جهاز نابوليزر للأطفال، و115 أسطونة أكسجين، و45 فلوميتر، لافتة إلى توصيل شبكة غازات كاملة بإجمالي 45 مخرج أكسجين، وتركيب مولد كهرباء لتغذية المستشفى بالكامل.

يذكر أن المستشفى يخدم أكثر من نصف مليون نسمة وهو تعداد مركز البلينا والقرى والنجوع التابعة له، وفقا لتعداد التعبئة والإحصاء.