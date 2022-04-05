عاجل.. إخماد حريق المستشفى الجامعي ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الثلاثاء على حريق نشب داخل أحد المخازن الخاصة بالمستشفى الجامعي ببنها.

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا باشتعال النيران في مخزن يحتوي على مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الارضي، فيما لم يسفر الحريق عن وفيات أو مصابين وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية

ووجه اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، الحماية المدنية بالقليوبية برئاسة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، الانتقال الفوري إلى مكان بلاغ نشوب الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح أو خسائر مادية، وتمكنت من منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.

مصادر طبية: لا يوجد مصابون في الحريق

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي جامعة بنها، عدم وجود أي إصابات في الحريق نهائيا فيما تم فرض الكردون الأمني بمحيط مخزن المواد المشتعلة لحين انتهاء أعمال التبريد التي تنفذها قوات الحماية المدنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن القليوبية بانتقال فريق من ضباط البحث الجنائى وخبراء للمعمل الجنائى لفحص مكان الحريق لمعرفة سبب اشتعاله.

وأعلن مستشفي بنها الجامعي رفع حالة الطوارئ في كافة المستشفى لحين انتهاء أعمال السيطرة على الحريق وانتهاء أعمال التبريد في المستشفى.