خروج 10 أشخاص من مستشفى العام بعد تعافيهم في سوهاج.. أصيبوا بتسمم

أعلن مستشفى سوهاج العام، خروج 10 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال أصيبوا بالتسمم، فجر اليوم، عقب تناول وجبة سحور فاسدة، وذلك بعد تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ظهر اليوم.

أحداث الواقعة وتسمم الأسرة كاملة

ترجع واقعة تسمم أسرة كاملة إلى فجر اليوم، عقب وصول 10 أشخاص إلى مستشفى أخميم المركزي يعانون من قيء وإعياء، وادعوا إصابتهم بالتسممم عقب تناول وجبة سحور فاسدة، وهم «كرم ا ح ا» 40 عاما، عامل وزوجته «وفاء م ج ا» 35 عاما ربة منزل، و«دينا ك ا ح» 15 عاما طالبة بالمرحلة الثانوية، والطفل «أحمد ك ا ح» 10 سنوات تلميذ بالمرحلة الابتدائية نجلي الأول والثانية.

كما أصيب «السيد ا ح ا» 47 عاما، مدرس شقيق الأول، و«علي ا ا ح» 17 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، و«هاجر ا ا ح» 19 عاما، طالبة بجامعة سوهاج، والطفلة «هديرا ا ح» 12 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، والطفلة «رغد ا ا ح» 10 أعوام تلميذة بالمرحلة الابتدائية، والطفل «محمد ا ا ح» 7 أعوام تلميذ بالمرحلة الابتدائية «أبناء الخامس».

اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعافهم

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لإسعافهم، وأجريت لهم الطبية اللازمة «غسيل معدة»، وتبين وجود بقايا طعام فاسد، تسبب في إصابتهم جميعا بالتسمم، ووضعوا جميعا تحت الملاحظة لأكثر من 6 ساعات، وتماثلوا للشفاء وخرجوا ظهر اليوم من مستشفى سوهاج العام.