وفاة ميرفت سلطان رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، وفاة رئيسة مجلس إدارته ميرفت سلطان، مساء اليوم الخميس؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

معلومات عن ميرفت سلطان

وتعد ميرفت سلطان أحد القيادات البارزة في القطاع المصرفي، وشغلت العديد من المناصب خلال فترة قضتها في العمل المصرفي تجاوزت الـ37 عاما، حفلت بالعديد من الإنجازات.

كما شغلت العديد من المناصب المصرفية القيادية ببنوك أجنبية ومؤسسات إقليمية، وأبرزها:

- المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية عن منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام لـHSBC.

- نائب رئيس المعاملات المصرفية الدولية ببنك دويتشه مصر لمنطقة شمال أفريقيا والشام.

مضاعفة حجم أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات

كما شغلت مناصب وتقلدت مهام بعدة بنوك محلية، مثل البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي المتحد، والمصرف المتحد، وأبوظبي الإسلامي، وصولاً إلى قيادة البنك المصري لتنمية الصادرات.

ويشار إلى نجاحها في مضاعفة حجم أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات، ليتضاعف بفضل جهودها على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة التي تولت فيها رئاسة مجلس إدارته.