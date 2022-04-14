عضو منظمة خريجي الأزهر: الأمم لا تبنى إلا على فكر وقوة الشباب

قال الدكتور سيف رجب قزامل، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن للشباب دور كبير في تنمية المجتمع، وهو ما اهتم به الإسلام لتعزيز دورهم والاهتمام والعناية بهم، مضيفا:«الاهتمام بالشباب أمر هام دعت إليه الشرائع الإسلامية كلها للاهتمام بالشباب والنشئ أولا ثم بالشباب ثانيا، وتلفت النظر إلى أداء دورهم في الحياة».

أهمية فترة الشباب في القرآن الكريم

وأضاف «قزامل» خلال تقديمه لبرنامجه «تسامح ورحمة» والمذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الله ذكر أهمية فترة الشباب في القرآن الكريم، وفي القرآن الكريم قال المولي سبحانه وتعالي «۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ»، كما وقال تعالي «هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» من سورة الإنسان.

الأمم لا تبنى إلا على فكر وقوة الشباب

وأوضح عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنه يجب علينا أن نشعر الشباب بأهميته وأهمية دورهم في الحياة، وأن الأمم لا تبنى إلا على فكر وقوة الشباب وأداء دورهم، لافتا إلى أن ما قصه القرآن عن أهل الكهف في سورة الكهف فقد قال الله سبحانه وتعالي «نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى».

وأضاف: «عقول الشباب تعي وتفهم دورها جديا في الحياة، وأنظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما راي الأصنام ورأي أن أفضل طريقة للفت أنظار هؤلاء القوم أن تلك الأوثان لا يصح أن تعبد، وحينما نحطمها ويترك كبيرهم ويضع الفئس على كبيرهم كان للفت أنظارهم، وبداخله سؤال يتردد وهو (كيف يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تدافع عن نفسها؟)».