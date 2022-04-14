شهية أوروبا للغاز تدفع مصر للتنقيب في البحر المتوسط والصحراء الغربية

جاءت توقعات الخبراء في مجال البترول والغاز الطبيعي، بزيادة فرص مصر لتكون أحد أهم مصدري الغاز الطبيعي خلال العام الحالي، والمنقذ للكثير من الدول الأوروبية بتوفير الغاز الطبيعي، في محلها الصحيح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكدت عليه إحدى كبرى شركات الطاقة العالمية والإيطالية «إيني» والتي أعلنت أنها تسعى لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى إيطاليا، في الوقت الذي تكثف الدول الأوروبية جهودها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

العقوبات على روسيا تفتح السوق الأوروبية أمام الغاز المصري

واتفقت عملاق الطاقة الإيطالي مع مصر على زيادة الترويج لصادرات الغاز المصري إلى أوروبا وتحديدًا لإيطاليا، إذ سيمكن الاتفاق إرسال ما يصل لـ3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، وأماكن أخرى في أوروبا هذا العام.

وقالت بلومبرج إن هذا الاتفاق جاء لتعظيم إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال المصري من الحقول التي تديرها إيني وإيجاس بشكل مشترك، كما أن ذلك سيفيد مصر في تسريع عمليات التنقيب في الصحراء الغربية بمصر ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط عن الغاز الطبيعي.

وتهدف مصر إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال لأوروبا في العقد المقبل.

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية كداعم لأهداف مصر لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي لدول أوربا، إذ جرى تقليص الشحنات التي يتم استيرادها من روسيا من الغاز الطبيعي بسبب الحرب والعقوبات على روسيا، ما جعل الدول الأوروبية تبحث عن بديل لروسيا ودفعها للتوجه إلى مصر.

وتعد مصر أحد البدائل للدول الأوروبية نظرًا لكونها الأقرب من ناحية المسافة، والقادرة في الوقت نفسه على سد جزء من احتياجات السوق الأوروبية، خاصة مع امتلاكها محطتي إسالة في دمياط وإدكو.