تقرير عالمي: تفاؤل بزيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي

تشير توقعات عالمية إلى أن مصر ستصدر نحو 7.5 مليون طن/ سنة من الغاز والغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو، حيث يزداد نشاط الحفر وتوقيع اتفاقيات التنقيب لتعزيز الإنتاج، وفقاً لـ «S&P Global Platts».

توقيع 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز

وقالت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، إنها تتوقع خلال السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في يوليو، توقيع 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز وتنفيذ 5 مشاريع إنتاجية لإدخال 33 بئراً للغاز، التي من المتوقع أن تضيف 450 مليون قدم مكعب يومياً وتنتج 17000 مليار برميل.

عودة منشأة دمياط للعمل

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية العام الماضي، بعد عودة منشأة دمياط التي تديرها إيني للعمل، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5 ملايين طن متري/سنة، بعد توقف دام 8 سنوات، وتمتلك إيني حصة 50٪ في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إيجاس بحصة 40٪ والمؤسسة المصرية العامة للبترول بحصة 10٪.

وأضافت الشركة، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستحفرأيضًا 13 بئراً استكشافية في البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الدلتا.

انتهاء من 4 مشاريع لإنتاج الغاز

وأضافت، أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-22 ، تم الانتهاء من 4 مشاريع لإنتاج الغاز، مع بدء العمل في 12 بئرًا، بإضافة 375 مليون قدم مكعب / يوم و 12100 برميل يوميًا من المكثفات.

وشهدت مصر ارتفاعًا في إنتاج الغاز بنسبة 17٪ على أساس سنوي إلى 53.1 مليون طن متري سنويًا من الغاز في تقويم عام 2021، بينما سجلت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال رقماً قياسياً بلغ مليون طن متري في الربع الثالث من عام 2021، وفقاً لأرقام وزارة البترول.

وأعطت عودة منطقة دمياط مصر، منفذًا إضافيًا للتصدير، حيث تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تم تحقيقه من خلال الإنتاج من حقل ظهر العملاق وبدء الواردات من إسرائيل في عام 2020.

إيني حصلت على خمس مناطق استكشافية جديدة

وقالت شركة الطاقة الإيطالية في 10 يناير، إن إيني حصلت على خمس مناطق استكشافية جديدة في مصر تأمل في إنتاج الغاز للحفاظ على السوق المحلية والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي عام 2020 ، أنتجت إيني 24 مليون برميل من النفط والمكثفات و 440 مليار قدم مكعب من الغاز في مصر، وفقًا لمعلومات على موقعها على الإنترنت.