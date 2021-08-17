اتحاد الصناعات: مصر تقود العالم في صادرات الغاز

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصدرها قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى خلال الربع الثاني من العام الجارى 2021، وذلك بفضل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لوضع مصر دائما فى المقدمة بالعمل والإنتاج.

وأوضح سعد الدين، أن مصر صدرت نحو 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعى خلال أشهر قليلة بسبب نجاح خطتها فى تشغيل مجمع مصانع الإسالة فى دمياط ومجمع «إدكو» بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 12.2 مليون طن سنويا.

وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه النجاحات تعطى مؤشرات قوية للسوق العالمى بأهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار فى قطاع البترول والطاقة المصري بشكل يعزز فرص النمو بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت دراسة صادرة عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»، أمس، تحت عنوان «تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021»، إن الربع الثاني من عام 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من عام 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن، وبالتالي يصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن، منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.

وتابعت الدراسة: أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 تصدير عدد مماثل من الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط، لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية الأسعار في الأسواق الفورية، فانخفاض الأسعار دون الـ5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية سيؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للتصدير.