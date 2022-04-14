"البنتاغون" تعتزم إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا وتؤكد تضرر الطراد الروسي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لإيصال الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سريعاً.

وفيما يتعلق بالطراد الروسي قالت «البنتاغون»: «نعتقد أن الطراد الروسي تعرض لأضرار كبيرة ولا يمكننا الجزم بالسبب»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

أوكرانيا تعلن استهداف سفينة روسية

وكانت أوكرانيا قد ادعت في وقت سابق أنها استهدفت السفينة «الطراد الروسي موسكوفا» بصواريخ نبتون، ويشار إلى أنّ السفينة الحربية المكونة من 510 طاقم قادت الهجوم البحري الروسي على أوكرانيا ، مما يجعلها هدفًا رمزيًا وعسكريًا مهمًا، وفي وقت سابق من الصراع، اكتسب «الطراد الروسي موسكوفا» سمعة سيئة بعد أن دعا قوات الحدود الأوكرانية التي تدافع عن جزيرة الأفعى في البحر الأسود إلى الاستسلام.