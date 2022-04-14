حقيقة غرق الطراد الروسي موسكفا بعد استهدافه من القوات الأوكرانية

تطورات جديدة تشهدها حرب روسيا وأوكرانيا، حيث ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن سفينة الصواريخ الروسية الرائدة في البحر الأسود «الطراد الروسي موسكفا»، تعرضت لـ«أضرار جسيمة» وأجبر طاقمها على الإخلاء، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الذخيرة التي انفجرت على السفينة «الطراد الروسي موسكفا» انفجرت في حريق غير مبرر، لكن السفينة «الطراد الروسي موسكفا» التي يبلغ ارتفاعها 186 مترا كانت لا تزال طافية ولا صحة لما تردد بشأن غرقها، وفق ما ذكره موقع «بي بي سي».

أوكرانيا استهدفت الطراد الروسي موسكفا

وكانت أوكرانيا قد ادعت في وقت سابق أنها استهدفت السفينة «الطراد الروسي موسكفا» بصواريخ نبتون، ويشار إلى أنّ السفينة الحربية المكونة من 510 طاقم قادت الهجوم البحري الروسي على أوكرانيا ، مما يجعلها هدفًا رمزيًا وعسكريًا مهمًا، وفي وقت سابق من الصراع ، اكتسب «الطراد الروسي موسكفا» سمعة سيئة بعد أن دعت قوات الحدود الأوكرانية التي تدافع عن جزيرة الأفعى في البحر الأسود إلى الاستسلام.

تاريخ دخول الطراد الروسي موسكفا للخدمة

ويذكر أنّه تم إطلاق الطراد الروسي موسكفا عام 1979، وتم تشغيله في 30 يناير 1983، وف الفترة بين 18 و22 نوفمبر 1986، زارت السفينة ميناء بيرايوس اليوناني، وأعيد تكليفها في أبريل 2000، وحلت محل الطراد من فئة كيندا الأدميرال جولوفكو كقائد لأسطول البحر الأسود الروسي.

في أوائل أبريل 2003 ، غادر الطراد الروسي موسكفا، رفقة سفينة إنزال سيفاستوبول لإجراء تدريبات في المحيط الهندي مع مجموعة مهام أسطول المحيط الهادئ «المارشال شابوشنيكوف والأدميرال بانتيلييف» والبحرية الهندية، وكانت القوة مدعومة من قبل ناقلة Project 1559V Ivan Bubnov والمشروع 712 الساحرة للمحيطات.

وفي أكتوبر 2004 زار الطراد الروسي موسكفا الميناء الكبير في مالطا، وقدمت فرقة أسطول البحر الأسود حفلاً موسيقياً في مركز مؤتمرات البحر الأبيض المتوسط ​​في فاليتا لهذه المناسبة، وفي عامي 2008 و2009، زارت البحر الأبيض المتوسط ​​وشاركت في مناورات بحرية مع سفن الأسطول الشمالي.