عاجل.. المرور يغلق كوبري المشير أبو غزالة لوجود تسريب من ماسورة غاز

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبري المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة، الأمر الذي يتطلب غلق مطلع الكوبري للقادم من محور المليون شجرة، امتداد محور النصر، و للقادم من طريق السويس.

تحويلات مرورية

وأجرت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية التالية:

محور المليون شجرة القادم من محور المليون شجرة «امتداد محور النصر» يسلك يسارًا شارع الصاعقة مرورًا بأسفل كوبري الجيش المصري، وصولًا إلى شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبري الجيش المصري، فيمينًا محور لطفية النادي باتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

شارع المشير أحمد إسماعيل القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة، يسلك يميناً مسطح كوبري المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل، ثم يسارًا شارع الحرية فيسارًا شارع عمر بن الخطاب، فيسارًا محور الثورة، ثم يمينًا شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر امتداد طريق السويس.

القادم من محور الثورة امتداد طريق السويس، يسلك مسطح كوبري الجيش فيسارًا من أسفل كوبري الجيش المصري تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر، أو يسلك مسطح كوبري الجيش فيميناً شارع الصاعقة فيميناً محور المليون شجرة تجاع مناطق مصر الجديدة، أو يسلك طريق الخدمة فكوبري جاردينيا فيميناً محور «شينزو آبي» تجاه مناطق مدينة نصر.

خدمات مرورية لأمن وسلامة المواطنين

من جهتها تُعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.